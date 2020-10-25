المصدر: (أبوظبي - وام)

رحبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية. وجدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تأكيدها أنّ الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء في البيان، أن دولة الإمارات تعد هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته إلى الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

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الإمارات: الحل السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا

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