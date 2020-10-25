استطلاع «البيان»: تكليف الحريري سينهي الفراغ السياسي

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان»، على موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع «تويتر»، أنّ من شأن تكليف سعد الحريري برئاسة الحكومة في لبنان، إنهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد. وذهب 62 في المئة من المستطلعين على موقع البيان، إلى أنّ تكليف الحريري، سيمكّن لبنان من تجاوز الفراغ السياسي، مقابل 38 في المئة توقعوا أن يؤدي التكليف إلى وقف الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد. وأشار 63.5 من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ من شأن تكليف الحريري، ملء حالة الفراغ السياسي، فيما لفت 36.5 في المئة إلى أنّ التكليف سيوقف انهيار الاقتصاد اللبناني.

أزمات معقدة

وأكّد أستاذ العلاقات الدولية من الجامعة الأردنية، د. حسن المومني، أنّ لبنان يعاني من أزمات معقدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أنّ مسألة تكليف رئيس الوزراء وتشكيل حكومة، تظل مسألة إجرائية. وأضاف المومني: «على المحك، هنالك ملفات متراكمة، كيف سيخرجون بحلول لهذه المشكلات العميقة، لا سيّما أنّ هنالك حكومات شكلت في السابق، ولم تغير من الأوضاع شيئاً».

وشدّد المومني على ضرورة خلق توازنات داخلية، وتعاون إقليمي ودولي، من أجل تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، ووضع لبنان على بداية الطريق، للتعامل مع الأزمات المزمنة التي تحتاج الوقت والجهد والسياسات الواضحة، والحد الأدنى من الثقة بين الشارع اللبناني والنخب السياسية، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدها الشارع، والرافضة للنخب السياسية.

وقف انهيار

بدوره، لفت مدير مركز الثريا للدراسات، د. محمد الجريبيع، إلى أنّ لبنان يعيش ظروفاً صعبة على مختلف المستويات، مضيفاً: «سعد الحريري أكثر شخصية مناسبة للواقع الراهن، ومقبولة لدى أطراف عديدة، لعلاقاته المنفتحة مع القوى السياسية، ووجود مؤازرة دولية له، كل القوى اللبنانية يجب أن تنحي الخلافات جانباً، وتسهل مهمة الحريري، من أجل العمل والإصلاح، لبنان يمر بأزمات مركبة، والأهم منحه فرصة لإعادة الثقة بين الشعب والقوى الحاكمة».

وأوضح الجريبيع، أنّ وجود الفراغ السياسي، يعني تلقائياً تأزم المشهد اللبناني أكثر، ودخول البلاد في نفق مظلم، مردفاً: «من المفترض أنّ تأتي هذه الحكومة، والتي سيعمل على تشكيلها، لمعالجة الملفات، لا سيّما الملف الاقتصادي، وانعكاسات ذلك على جميع الملفات».

مشاورات إيجابية

يذكر أن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، وصف أمس أجواء مشاوراته بـ«الإيجابية»، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على نتائج هذه المشاورات. واكتفى الحريري عقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، بقوله: «الجلسة طويلة والجو إيجابي». وتصف مصادر نيابية لبنانية مطلعة، أن أجواء إيجابية تطغى بشكل عام على مشاورات الحكومة بين الفرقاء السياسيين، وبات التوجه الأقرب هو تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيّين غير حزبيين.

وأشارت إلى أنه إذا ظلت الأجواء إيجابية، فيتوقع أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال 10 أيام، وذلك في ضوء الدعم الدولي الذي يحظى به الحريري، والضغط باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة لبدء العمل على خطة إنقاذ للبلاد.

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