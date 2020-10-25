صندوق النقد يلمّح إلى «تخفيف أعباء ديون السودان»

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلن صندوق النقد الدولي، أن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه الخرطوم في سعيها لتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في السودان كارول بيكر في بيان لـ«رويترز»: «تشجعنا بإشارة الإدارة الأمريكية رسمياً إلى الكونغرس باعتزامها استبعاد السودان من (القائمة)»، معتبرة أن الخطوة «تزيل إحدى العقبات التي تحول دون تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

وطرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996، لضمان عدم مواجهة أي بلد فقير عبء ديون لا يمكنه إدارته، لكن العملية طويلة وستتطلب إصلاحات كبيرة من جانب السودان. وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار.

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