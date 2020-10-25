الإمارات ترحّب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل

المصدر: أبوظبي، وام - عواصم، وكالات

رحّبت دولة الإمارات بقرار جمهورية السودان الشقيقة مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل. فيما اعتبرت البحرين هذا الإعلان «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.. معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.

من جهتها، رحّبت البحرين بالإعلان عن توصل السودان وإسرائيل إلى اتفاق لبدء العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة.

إشادة

وقالت وزارة الخارجية البحرينية،، في بيان، إنها تعتبر هذا الإعلان «خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف البيان: إن الوزارة تشيد بالجهود المبذولة من قبل واشنطن «لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي من شأنه أن يعزّز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار، ويسهم في إشاعة أجواء صنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط».

ازدهار

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة تأمل أن يعزز إعلان معاهدة السلام بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية، ويوفر فرصاً جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

ترحيب

كما رحبت وزارة الخارجية الألمانية بإعلان إسرائيل والسودان الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال ناطق باسم الوزارة، إن هذه «خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من الاستقرار وعلاقة أكثر سلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب».

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس في رسالة مقتضبة، باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بوساطة أمريكية.وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: « أثمّن كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين».

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أكد إن بلاده ستشهد خلال الأيام المقبلة زيارة شخصيات من مختلف دول العالم، مضيفاً: «سوف نستفيد من التطبيع في التكنولوجيا المتقدمة، ومن ثم سيبدأ عمل اقتصادي واستثمار في الري والطاقة والبني التحتية». وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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