شطب السودان من قائمة الإرهاب ينعش الجنيه السوداني

المصدر: الخرطوم - وكالات

ارتفع الجنيه السوداني 25 في المئة بعد ساعات من قرار أصدرته الولايات المتحدة، الجمعة، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ عام 1993.

وجاء إدراج السودان على «القائمة السوداء» بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقاً بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أمريكية. وأكد متعاملون في السوق لـ«سكاي نيوز عربية» أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أنه يجري تداول الدولار عند 210 جنيهات مقابل 260 جنيهاً الأسبوع الماضي.

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