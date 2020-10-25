مصر تقترع في أولى مراحل انتخابات البرلمان

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

بدأ الناخبون المصريون، أمس، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب. وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة للمرشحين في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى، تحض المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. وشوهدت حافلات صغيرة، تتجول في شوارع محافظة الجيزة، غرب القاهرة، تحمل صوراً ولافتات لبعض المرشحين لجذب التأييد بينما تدفق الناخبون إلى مراكز الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، إنّ عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة جرت بانتظام. ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن لاشين قوله، إن اللجان استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، على أن يستمر الاقتراع اليوم الأحد، مشيراً إلى أنّ عملية الانتخاب تسير تحت إشراف قضائي كامل ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأهاب لاشين بجموع وأطياف الشعب المصري بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء مصر.

بدوره، دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أبناء الشعب للخروج للتصويت في انتخابات مجلس النواب. وأكد مدبولي أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه ليؤديا دورهما جنباً إلى جنب، الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.

ودعا مدبولي، خلال إدلائه بصوته بمدينة الشيخ زايد، أبناء مصر إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل الشعب.

مراحل اقتراع

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحاً على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة 33 مليون ناخب، وتخضع لإشراف قضائي تام، كما تشارك في متابعتها منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، ووفد من البرلمان العربي.

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