الأردن يسجل 32 حالة وفاة و1820 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم "السبت" عن تسجيل 1820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة، منها 1818 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 حالة.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 540 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 59 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 11979 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1695215 فحصاً.

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