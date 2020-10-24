إقالة مسؤول مصري على خلفية إساءته للكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية، السبت، إقالة أحد مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد إساءته لدولة الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

ونشرت وزارة القوى العاملة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا استنكرت ورفضت فيه كليا ما صدر من معاون وزير القوي العاملة من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق معاون الوزير عن هذه الإساءة.

وأكدت الوزارة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قامت بإقالة المسؤول من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وختام بيانها، أكدت الوزارة حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعباً ودولة، لا سيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

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