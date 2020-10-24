ترامب: مصر قد تفجر سد النهضة وإثيوبيا خرقت الاتفاق

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مصر قد تفجر سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا خرقت الاتفاق.

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين عقب مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية للنقاش حول سد النهضة ومختلف القضايا الأخرى.

وكشف ترامب: "دعوت السودان، لضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر".

وأضاف الرئيس الأمريكي بقوله "نأمل في التوصل إلى حل ودي قريبا، وأخبرت مصر أيضا بنفس الشيء".

واستدرك ترامب بقوله "الوضع حقيقة خطير، والقاهرة قد تفجر ذلك السد".

وقال الرئيس الأمريكي: "توسطت للوصول إلى اتفاق لحل المشكلة، لكن إثيوبيا خرقت الاتفاقية، ما أجبرنا على قطع التمويل عنها".

وأوضح "لقد أبرمت صفقة لهم، ولكن لسوء الحظ قامت إثيوبيا بخرق الصفقة، وهو ما لم يكن عليهم فعله".

وأردف ترامب قائلا "لقد كان خطأ كبيرا، لن يروا (إثيوبيا) الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق".

وتابع قائلا "لا يمكن إلقاء اللوم أبدا على مصر، لكونها منزعجة قليلا".

وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بالموافقة على الاتفاق لحل نزاع المياه، وأضاف ترامب "أقول لمصر نفس الشيء".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز