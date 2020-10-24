السودان وإسرائيل يتفقان على إبرام معاهدة سلام وبدء علاقات اقتصادية

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

أعلن السودان وإسرائيل، التوصّل إلى اتفاق سلام بينهما وبدء علاقات اقتصادية، برعاية أمريكا.

وأكّد بيان مشترك عن الدول الثلاث، أنّ وفوداً من كل بلد ستجتمع في الأسابيع المقبلة للتفاوض على اتفاقات التعاون.

وأضاف البيان، أنّ الحكومة الانتقالية في السودان أظهرت شجاعتها والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبناء مؤسساتها الديمقراطية وتحسين علاقاتها مع جيرانها، مضيفاً: «نتيجة لذلك، ستعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على ضمان اندماج السودان التام مع المجتمع الدولي».

وأكّد البيان، أنّ أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّ السودان عازم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، متوقعاً انضمام دول كثيرة لمسار السلام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضح ترامب بقوله أن هناك ٥ دول أخرى على الأقل تريد إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن قادة السودان وإسرائيل ودول أخرى سيزورون واشنطن قريباً.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن السودان بات رسمياً خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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