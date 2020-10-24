قرقاش: الشفافية خير من المواربة

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن قناعته راسخة بأن مسار المصداقية والشفافية في السياسة الخارجية خير من المواربة والتذاكي.

وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، أمس: «التوجّه الأول يخلق الرصيد الإيجابي والعلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء والأصدقاء وغيرهم من الدول».وكتب معاليه مغرّداً: «قناعتي راسخة بأن مسار المصداقية والشفافية في السياسة الخارجية خير من المواربة و«التذاكي» وغياب الوضوح، التوجه الأول يخلق الرصيد الإيجابي والعلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء والأصدقاء وغيرهم من الدول».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز