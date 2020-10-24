البنك الدولي يمنح السودان 370 مليون دولار

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

وقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم، أمس، اتفاقاً تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: «تمّ أمس في مقر البنك الدولي في الخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار».

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أن «المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد».

وأكدت أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطن السوداني بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضاً تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعافي الاقتصاد والسيطرة على التضخم وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج. ووجهت وزيرة المالية الشكر لجميع أصدقاء وشركاء السودان خاصة في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة.

من جانبه، قال عثمان دايون مدير البنك لدى دول السودان، إريتريا، إثيوبيا وجنوب السودان: إن السودان يتحرك في اتجاه يستحق الدعم والإعجاب، ويعتبر ذلك تقديراً لحكومة البلاد لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.

وأكد أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون، مؤكداً استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.

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