السودان يتجّه إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً

المصدر: (واشنطن- وكالات)

قال مصدر أمني سوداني رفيع، إن السودان يتجه إلى تصنيف عدد من التنظيمات المتشددة، من بينها حزب الله اللبناني منظمات إرهابية، حيث اعتبرت خطوة جديدة للتخلص من إرث النظام السابق، الذي أغرق البلاد في مشكلات إقليمية ودولية.

وكانت مصادر سودانية أكدت قبل شهرين، أن مصلحة السودان الوطنية تأتي فوق كل اعتبار، ناقلةً عن مصادر حكومية: «لقد أخفى نشطاء حزب الله لوجودهم في السودان في السنوات القليلة الماضية، لكننا لن نتسامح مع وجود أي فرد منهم في المستقبل».

وساهمت أيديولوجيا «الإخوان» في السودان خلال حكم النظام السابق بجعل الأخير ساحة نشاط كبيرة لحزب الله اللبناني، طيلة العقود التي حكم فيها عمر البشير البلاد، وتوسّعت تلك النشاطات تدريجياً، خاصة على الجوانب الاقتصادية والمشاريع الخفية.

في الغضون، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء أول من أمس فرض عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق وحسن بغدادي. والمجلس المركزي مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، مجلس الشورى، الذي يصيغ القرارات السياسية، ويؤكد السيطرة على أنشطة حزب الله المختلفة، بما فيها الأنشطة العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إنّ «كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمسؤولة عن العنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم». وتابع موتشين مؤكداً على «وجوب الاستمرار في تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله المروّعة».

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