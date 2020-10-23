مصر تحطم رقماُ قياسياً جديداً بأطول علم تحت الماء

المصدر: وكالات

سجلت مصر رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بفرد أطول علم تحت الماء في مدينة شرم الشيخ.

وقام عدد من الغواصين بإنزال علم مصر الذي بلغ طوله 1125 متراً لتحقيق رقم قياسي عالمي يسجل في الموسوعة العالمية، وتزامن هذا الإنجاز مع احتفالات أكتوبر والعيد القومي للقوات البحرية المصرية .بحسب روسيا اليوم.

كما خرج الربان ولاء حافظ من مياه مدينة السلام بشرم الشيخ "الخميس"، أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيق أطول فترة بقاء تحت الماء.

وكان ولاء حافظ يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تصل لـ155 ساعة من أجل تحقيق رقم قياسي يسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مدة بقاء تحت الماء لإنسان رغم إعاقته.

وتحتفل البحرية المصرية بالعيد القومي لها والذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام.

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