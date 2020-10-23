مجلس السيادة: ترامب وقع قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: وكالات

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم "الجمعة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسمياً قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مجلس السيادة، في بلاغ، إن التوقيع تم بصفة رسمية من قبل ترامب، مضيفا "سيتم الإعلان بعد قليل".

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة". بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، "الاثنين"، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأضاف:" فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع:" وأخيرا، العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان".

وقال مصدر حكومي سوداني إن المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا الإرهاب تم تحويلها إلى واشنطن.

كما كشفت وزيرة المالية هبة محمد علي أن المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي "موجود وأن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت تقريباً.. فيما ننتظر بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة".

وخلف إعلان الرئيس الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أصداء إيجابية كبيرة في الخرطوم.

ووفقا للقانون الأمريكي، فإنه يستوجب على الرئيس إخطار الكونغرس رسمياً بالقرار، وسيكون أمام الكونغرس 45 يوماً لمراجعته.

ولا يحتاج القرار لتصويت، لكن يمكن للكونغرس إيقاف القرار بفيتو مشترك من مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، ويصبح القرار ساريا في حال عدم الاعتراض عليه خلال هذه المدة الممنوحة للمراجعة.

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