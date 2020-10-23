انخفاض أعداد المصابين بكورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة انخفاض أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة بتسجيل 383 إصابة ،مقارنه بالأيام الماضية حيث تم تسجيل امس الخميس 401 حالة والأربعاء تم تسجيل 405 اصابة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و397 حالة تعاف جديدة و14 حالة وفاة.

وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة 344.157 حالة فيما بلغ مجموع حالات التعافي 330.578 ومجموع حالات الوفاة 5.264 حالة.

وأشارت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8315 حالة منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

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