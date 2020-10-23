رئيس الأركان الجزائري: الشعب يدعم الدستور

المصدر: (الجزائر- وكالات)

أكد الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري أنه على يقين تام بأن الشعب الجزائري سيخرج بقوة يوم أول نوفمبر المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وقال شنقريحة، في كلمة خلال زيارته لقيادة القوات البرية، إن الشعب الجزائري «سيدلي بخصوص التعديلات المقترحة، مفوتاً بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا الغالية».

وأضاف أن «استحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال، وأناروا طريقها بشعاع فجر السيادة الوطنية، هو واجب وطني يفرض نفسه على كل شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن».

وقال شنقريحة: «واجب يمنحنا جميعاً الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الشعب، الذي هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها، وفي الوقت المناسب، ويبرزها واضحة المعالم والدلالات، خصوصاً في أوقات الشدة، مواقف تأتي نصرة للوطن، وهبة صادقة تبرز بصفة عفوية، وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة». وتابع «فالذاكرة الجماعية لمجتمعنا برهنت، من خلال صفحات التاريخ الوطني الحافل بمحطاته المضيئة، أن بوصلة الشعب الجزائري كانت دوماً تتجه نحو الأصوب ونحو الأصلح».

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