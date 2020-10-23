إسقاط «مسيرة» للحوثيين في الجوف

المصدر: (عدن - البيان)

أسقطت القوات المشترك طائرة مسيّرة حوثية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن، فيما دمرت مقاتلات التحالف عربتين للميليشيا في محافظة صعدة.

وذكرت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة في جبهة السليلة والوجف تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيا المتمردة، كانت تحاول تصوير مواقع القوات المشتركة، بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجوف.

وفي محافظة صعدة، دمر طيران التحالف العربي، عربتين لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف، وذكرت مصادر عسكرية أن طيران التحالف استهدف تجمعات لعناصر حوثية، ودمر عربتين في وادي شيبة، في الصوح، بمديرية كتاف في وقت تتواصل المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهات محافظة صعدة.

أما في الحديدة، فقتل مدني، وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، في جرائم قنص منفصلة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في كل من مدينة الحديدة، ومديريات التحيتا وبيت الفقيه، جنوب المحافظة في سياق من تصعيد ممنهج لاستهداف المدنيين.

وذكرت مصادر عاملة في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري أن الميليشيا استهدفت بسلاح قناص أحد المدنيين على مقربة من المجمع، وهو أيمن عبدالله أحمد محسن، البالغ من العمر 30 عاماً، ما أدى إلى مقتله. وأوضحت أن الضحية تعرض لإصابة مباشرة بعيار ناري في رأسه، في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، وعلى إثرها قام عمال المجمع بنقل جثمانه إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

وفي المدينة ذاتها، أصيب مدني بنيران قناص الميليشيا الحوثية أثناء أدائه عمله موزعاً لمكعبات الثلج.

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