قرقاش: أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة التي تأثّرت بتدخلات إيران

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدّد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة التي تأثرت سلباً، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي.

وأوضح في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع «تويتر»: «بدون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار».

وغرّد معالي الدكتور أنور قرقاش قائلاً: «لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخياً من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية».

وأضاف في تغريدة أخرى: «إن اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار من دون معالجة الأعمال العدائية القائمة، ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم الميليشيات»، مشدداً بالقول: «نعود مجدداً إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية».

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