ارتفاع محسوس لوفيات وإصابات كورونا اليومية في المغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 4151 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 186731 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2944035 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3132 حالة.

وتم التأكد من 2847 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 154481.

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