مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مفتي دمشق الشيخ محمد عدنان الأفيوني بانفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية.

ونعت وزارة الأوقاف السورية الأفيوني، اليوم، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "وزارة الأوقاف تنعى لكم فضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني الذي ارتقى إلى الله شهيداً إثر استهداف سيارته في قدسيا بتفجير إرهابي غادر نتيجة عبوة ناسفة مزروعة في سيارته".

وأضافت أن "الشيخ الشهيد، رحمه الله، هو عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، ومفتي دمشق وريفها، والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، والشيخ الشهيد هو من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي".

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