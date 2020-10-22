توافق مصري قبرصي يوناني على تطويق العبث التركي

المصدر: (نيقوسيا، القاهرة - وكالات)

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، على ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في منطقة شرق البحر الأوسط.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك لقادة الدول الثلاث، إنّ المناقشات عكست توافقاً حول الأوضاع في شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي، والتهديد باستخدام القوة المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات، معلناً اتفاق الدول الثلاث على ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في المنطقة.

واعتبر الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، أنّ تركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجه، معتبراً أنّ ممارسات تركيا تزيد التوتر شرقي المتوسط.

بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ تركيا تتسبب بمخاطر في شرقي المتوسط، مبيناً أنّ أنقرة تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي، وتقويض القانون.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



توافق مصري قبرصي يوناني على لجم الأوهام التوسعية لتركيا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز