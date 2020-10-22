اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش فى الموصل وكركوك بالعراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

اعتقلت القوات الأمنية العراقية أمس، 11 عنصراً من تنظيم داعش في الموصل وكركوك، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني قوله إن القوات الأمنية اعتقلت 7 من عناصر «داعش» في قضاء البعاج غربي الموصل في عملية أمنية، فيما ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على 4 عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتدمير عدد من المضافات بعملية إنزال جوي في وادي زغيتون والحويجة بكركوك.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية، أعلنت اعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة الإرهاب، لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وذكرت الوكالة أن عناصر الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من اعتقال إرهابيين في منطقة الدورة ببغداد، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث عملا بما يسمى بولاية نينوى تحت اسم «أبو موسى»، و«أبو دجانة» ضمن المفارز الأمنية بالتنظيم.

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