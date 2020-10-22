غوتيريس يدعو لوقف الحرب في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس الأطراف اليمنية إلى الانخراط ومن دون شروط مسبقة في مناقشات مع مبعوثة الخاص لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سياسية.

‏وفي جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي طلب غويتريس من الأطراف اليمنية مواصلة الانخراط مع مبعوثه الخاص مارتن غريفيث - دون شروط مسبقة - لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك. وقال «إننا نعلم أن الحل السريع للصراع اليمني يمكن أن يساهم في بناء الثقة في جميع أنحاء المنطقة».

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد اليمن تصعيداً إضافياً للصراع، يتركز بشكل أساسي في محافظات الجوف ومأرب والحديدة.

وتعتبر الحديدة مصدر قلق بالغاً لأن الوضع بها يهدد بتقويض اتفاق استكهولم لعام 2018. وقال إن حدة الأعمال العدائية خفّت بعد ذلك، غير أنه شدد على أن ذلك لا يكفي، «فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب. ولن يكفي دون ذلك شيء».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز