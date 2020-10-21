مجلس الوزراء السعودي يعدل قراراً يتعلق بأبناء المواطنات

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن مجلس شؤون الأسرة السعودي قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس الثلاثاء، والقاضي بتعديل القرار رقم 406 المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، وقال المجلس إن القرار يجسد حرص القيادة على أبناء وبنات الوطن وحفظ كيان الأسرة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27 / 12 / 1433 المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

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