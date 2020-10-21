الحجرف يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

المصدر: وام

بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مع جهاد ازعوز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، وعدد من مسؤولي الصندوق، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان - خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً اليوم - التعاون في مجال إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث في السياسات المالية والنقدية وإعداد بعض الأوراق الفنية في هذا المجال.

يذكرأن الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس مع مديرعام صندوق النقد الدولي سيعقد يوم الأحد القادم.

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