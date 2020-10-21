أمير الكويت يدعو للوحدة الوطنية قبل الانتخابات

المصدر: الكويت - رويترز

دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمس، إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس من ديسمبر. وقال «أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات». وأضاف أمير الكويت في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي لمجلس الأمة «نؤكد استمرارنا على نهج الأمير الراحل... ونؤكد التزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون».

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق، أول من أمس، على مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس من ديسمبر، غير أنه يتعين موافقة الأمير على ذلك.

ترشيد الإنفاق

وألقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح كلمة أمام الجلسة دعا فيها إلى زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك من دون إلحاق الضرر بالمواطنين. وقال إن الحكومة تسعى لإيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية التي تمثل مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71 في المئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.

وكان نواب طلبوا استيضاح خطط الحكومة لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

وقال الشيخ صباح إن الكويت ستواصل «دعم مجلس التعاون الخليجي». مضيفاً «على صعيد عملنا الخليجي سنواصل مساعينا الخيّرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أضعف وحدتنا وأضر بمكتسباتنا».

وأكد رئيس الوزراء الكويتي «التزام الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدنا لكل الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

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