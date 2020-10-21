قرقاش: موقف الإمارات راسخ في دعم الشعب الفلسطيني

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، حيث تركّزت المحادثات على التحديات التي تواجه الوكالة ميدانياً وإنسانياً، وبخاصة في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا على أطر الوكالة وعملها.

كما تناول اللقاء بين معالي الدكتور قرقاش ولازاريني - الذي جرى أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - دعم دولة الإمارات للوكالة التي تترأس مجلسها الاستشاري منذ شهر يوليو الماضي، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تدعيم أنشطة «الأونروا» التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية محورية دعم الوكالة للاجئين الفلسطينيين لتوفير أسس عيش كريم لهم، كما أكّد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها.

كما تطرق معاليه خلال اللقاء إلى أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية، ووجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المؤاتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش عى «تويتر»: «التقيت اليوم مفوض وكالة الأونروا سعادة فيليب لازاريني وتناولنا متطلبات الوكالة خلال المرحلة المقبلة. دولة الإمارات أحد أهم الداعمين ل «الأونروا»، ونحن مستمرون في مساندة عملها الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق».

يشار إلى أنّ المساعدات الإماراتية المقدّمة إلى وكالة «الأونروا» خلال السنوات من 2013 زادت على 218 مليون دولار أمريكي مساهمة من دولة الإمارات في تعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، وشملت قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

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