لبنان يأمل في اتفاق مع إسرائيل يحفظ حقوقه البحرية

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، عن أمله في الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق لبنان السيادية من خلال المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأكد عون، خلال استقباله أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أهمية إنجاح المفاوضات التقنية المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل. وشكر عون كوبيتش «على الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في رعاية واستضافة المفاوضات في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط مسهل للتفاوض».

وشرح كوبيتش «دور الأمم المتحدة في هذه المفاوضات التي عقدت في مقر (يونيفيل) بالناقورة، والقواعد التي استند إليها المشاركون»، موضحاً أن «اللغة العربية اعتمدت إلى جانب اللغة الإنجليزية». وأعلن أن «المشاركين في الاجتماع الأول أظهروا قدراً كبيراً من المسؤولية والحرفية».

واستعرض الرئيس عون مع كوبيتش «مداولات الجلسة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والآلية التي اعتمدت وفقاً لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر الحالي بوساطة من الولايات المتحدة، ورعاية الأمم المتحدة. وسيعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، يوم الاثنين المقبل.

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