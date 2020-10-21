«خليفة الإنسانية» تدعم الأنشطة الرياضية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

ضمن أنشطتها الإنسانية والاجتماعية في محافظة أرخبيل سقطرى، سلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لجان فرع الاتحادات والأندية الرياضية في المحافظة المخصصات المالية لبطولة نوجد الرابعة المقدمة منها لدعم النشاط الرياضي في الأرخبيل.

وبحضور الكابتن إسماعيل الجنيبي مسؤول النشاط الرياضي بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ورئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم أحمد حزوم، تم تكريم الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالجوائز المالية المخصصة لها في البطولة، كما تم دعم كل الأندية وحوافز للإداريين والمدربين ومساعديهم واللاعبين، تقديراً لجهودهم في إنجاح البطولة وإظهارها بشكل مميز ولائق بأهدافها في صقل قدرات الشباب.

من جانبه أكد أحمد حزوم رئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم، أن دعم مؤسسة خليفة للقطاع الرياضي كان عاملاً أساسياً ورئيسياً في تنشيط القطاع الرياضي وإشغال أوقات الشباب في ممارسة الرياضة ،لافتاً أن بطولة نوجد الرابعة لكرة القدم كانت من البطولات المميزة التي نظمها فرع الاتحاد السقطري بدعم من مؤسسة خليفة التي تولي قطاعي الشباب والرياضة رعاية كاملة.

من جانبهم عبر رؤساء الأندية الرياضية عن شكرهم وتقديرهم للامارات على دعمها المتواصل للأندية وتنظيم مختلف الأنشطة الرياضية التي عززت من مستوى الأندية ومنتسبيها في ارخبيل سقطرى.

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