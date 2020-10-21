حملة إتاوات جديدة تطلقها ميليشيا الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

أطلقت ميليشيا الحوثي حملة إتاوات مالية جديدة، في مناطق نفوذها، بالتزامن وقيام عناصرها المسلحة باستهداف التجمعات السكنية في محافطة الحديدة.

وقال سكان في صنعاء لـ«البيان» إن مسلحي الميليشيا داهموا المحلات التجارية وطلبوا من كلامها دفع مبالغ مالية كبيرة.

وحسب ما ذكره هؤلاء فإن الميليشيا وزعت عناصرها على مجموعات يقودها أحد المشرفين، حيث يداهمون المحلات ويفرضون على ملاكها مبالغ من خمسين إلى مئة ألف ريال، وأن البعض رفض دفع تلك المبالغ ولكنه تلقى تهديدات بإغلاق المحل، ما اضطره إلى الدفع مرغماً.

وروى شهود كيف أصبح ملاك المحلات التجارية يعيشون أوقاتاً من الرعب جراء المداهمات التي تنفذها الميليشيا.

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