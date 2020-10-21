اعتصام بالبرلمان التونسي احتجاجاً على العنف ضد المرأة

المصدر: (تونس ـ وكالات)

دخلت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى رفقة 4 نائبات من كتلتها، مساء الاثنين في اعتصام بمقر البرلمان، وذلك احتجاجاً على العنف المسلط ضدهن داخل مجلس نواب الشعب، وأكدت موسى دخولها وعضوات كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصام احتجاجاً على ما وصفته بـ«العنف المتكرر ضد المرأة الذي أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان لإخراس أصوات الكتلة»، بحسب تدوينتها.

كما شددت على أن العنف المتواصل يأتي في ظل تزكية من «رئيس البرلمان راشد الغنوشي والصمت الرهيب للدولة وعدم تحرك القضاء»، وفق قولها.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد عقد اجتماعاً وسط حالة من الاحتقان والخلافات الحادة، وذلك على خلفية إصرار التحالف البرلماني على تمرير مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإعلام والاتصال.

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