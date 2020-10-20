البحرين تعلن بدء التبادل البريدي مع إسرائيل قريباً

المصدر: أبوظبي - وكالات

قال الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لنشر ثقافة السلام في العالم، وتطلعات المملكة لمزيد من الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» عن الشيخ بدر بن خليفة قوله في تصريح صحافي إنه بعد توقيع مذكرات التفاهم المشتركة، سيبدأ التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل قريباً، وهو تعاون سيكون له مردود اقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وكانت كل من واشنطن والمنامة وتل أبيب، أكدت الأحد، في بيان مشترك، أن إرساء علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بعدما وقع البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي، يساهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

وصدر البيان عن اجتماعات في المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفوداً من الولايات المتحدة برئاسة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ومشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وأكد البيان المشترك أن «هذا الفصل يشكل استمراراً للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين».

وقدم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي طلباً رسمياً إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالاً لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي.

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