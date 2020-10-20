عائلة صائب عريقات تكشف تطورات وضعه الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت عائلة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لا يزال في حال حرجة لكن مستقرة حيث يخضع للعلاج في مستشفى إسرائيلي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت عائلة عريقات بأنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة في مركز "هداسا" الطبي الإسرائيلي الذي نقل إليه الأحد، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن المستشفى الاثنين أن حالة عريقات كانت صعبة للغاية في ضوء تاريخ مشاكله الصحية، بما في ذلك عملية زرع الرئة عام 2017، مشيرا إلى أنه يعاني من ضعف في جهاز المناعة وعدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا.

وعمل عريقات البالغ من العمر 65 عاما، ككبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، وكان أيضا مستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

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