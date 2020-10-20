السيسي: لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه "لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر"، مشددا على أن "قوة الجيش المصري كافية لحماية البلاد من أي اعتداء".

وشدد السيسي في كلمته خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، على أن "مهمة حماية الوطن وترابه وأهله.. أمر شريف وعظيم".

وأكد أنه ما من أحد قادر على الاعتداء على مصر من الخارج، مضيفا: "نحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر على ردع أي معتدٍ"، موضحا أن "التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة".

وبيّن أن هناك "مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحذر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك"، وفقا لسكاي نيوز.

وكان وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، قد شهد الاثنين، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني.

ويأتي هذا التفقد بعد تطوير الجيش الثالث الميداني وتسليحه ورفع كفاءته القتالية والفنية بما يمكنه من تنفيذ كل ما تكلّف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز