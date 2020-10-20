أمير الكويت: وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات

المصدر: كونا

أكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الالتزام بالدستور ودولة القانون وضرورة التمسك بالثوابت الوطنیة الراسخة وفي مقدمتھا وحدة الكويت الوطنیة وتضافر وتكاتف وتعاون الجميع كأسرة واحدة.

وقال سموه يوم الثلاثاء، خلال جلسة افتتاح مجلسة الأمة الكويتي: "إن وحدتنا الوطنیة أثبتت على مر السنین أنھا بحق سلاحنا الأقوى في مواجھة كافة التحدیات والأخطار والأزمات".

وإزاء التجربة الجدیدة من الانتخابات البرلمانیة دعا سموه الناخبین إلى حسن الاختیار وأن تكون الفزعة للكویت والولاء لھا أولا وأخیرا ومتابعة أداء ممثلي الأمة وسلامة ممارساتھم البرلمانیة في تجسید الرقابة الجادة والتشریع البناء والالتزام بأحكام الدستور- نصا وروحا.

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