المغرب يسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 2117 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال ـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 175947 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2885470 منذ بداية انتشار الفيروس يالمغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2976 حالة.

وتم التأكد من 2449 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 146421.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز