الرئيس الأمريكي يبشر السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن يقوم بإيداع تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب، وتبلغ 335 مليون دولار. وكتب ترامب على تويتر: «نبأ عظيم.

الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدماً كبيراً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لأسر وضحايا الإرهاب الأمريكيين». وأضاف: «حالما يتم إيداع المبلغ، سوف أزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأخيراً، العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان». ومن شأن الخطوة أن تتوج كفاحاً مكثفاً قادته المؤسسات الرسمية السودانية منذ الإطاحة بنظام الإخوان المخلوع، حيث ستسهم في إعادة استكمال السودان التحرر من أعباء الإرث الذي خلفه نظام الإخوان.

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ترامب: سنرفع اسم السودان من قائمة دول الإرهاب

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