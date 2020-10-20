انتخابات مجلس الأمة الكويتي 5 ديسمبر المقبل

المصدر: (الكويت - وكالات)

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر في 5 ديسمبر المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سيفتتح دور الانعقاد صباح اليوم بمبنى مجلس الأمة الكويتي، دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

من ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب خلف دميثير، أن اللجنة رفعت اجتماعها لعدم اكتمال النصاب، كاشفاً عن أن قانون ضمان ودعم متضرري وباء كورونا ستتم إحالته إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح دميثير في تصريح بمجلس الأمة أن تعاونه مع الحكومة في تمرير هذا المشروع مرهون بتعاونها في إسقاط قروض المواطنين أو إيجاد آلية مناسبة لمعالجته. وشدد على ضرورة إعادة تقديم القانون بإضافة إيجابيات أكثر، مشيراً إلى أن تحويل الحكومة 3 مليارات إلى البنوك قد ينطوي على شبهات.

وبدأ تاريخ أول برلمان في الكويت بعد استقلال دولة الكويت واعتماد دستورها الخاص بها في ستينيات القرن العشرين، وكان هذا المجلس مكوناً من خمسين عضواً مثل أعضاء البرلمان الحالي.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضواً ينتخبهم مواطنو دولة الكويت، ويمكن لمجلس الوزراء انتخاب عضو مجلس الأمة لتولي منصب وزاري في إحدى الوزارات.

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