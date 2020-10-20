دراسة تحذّر من توظيف «الإخوان» للأزمات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حذرت دراسة جديدة من مخاطر توظيف جماعة الإخوان للأزمات في خدمة أهدافها. ونشر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، دراسة جديدة تحت عنوان «جماعة الإخوان والتوظيف السياسي للأزمات.. كوفيد-19 نموذجاً»، بقلم الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام المركز، حيث أكد خلالها أن حركات الإسلام السياسي تشترك بوجه عام في سمة رئيسية وهي الاستغلال السياسي للأزمات وتوظيفها سواء للوصول إلى السلطة أو التحريض ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة تشويه صورتها، أو عبر التغلغل في المجتمع وبناء قاعدة شعبية لها، وخاصة ضمن أوساط الطبقات الفقيرة والمهمشة.

وتأتي جماعة الإخوان الإرهابية في مقدمة هذه الحركات التي لم تترك أزمة أيّاً كانت سياسيةً أو اقتصاديةً أو إنسانيةً إلا وحاولت استغلالها لتعظيم مكاسبها وتعزيز نفوذها. وركزت الدراسة على جائحة كورونا باعتبارها واحدة من الأزمات التي أظهرت انتهازية جماعة الإخوان الإرهابية، وتغليبها مصالحها على أي اعتبارات أخرى، فبرغم أن هذه الجائحة تعد أزمة صحية وإنسانية تتطلب التعاون لمواجهتها، فإن الجماعة استغلتها سياسياً واجتماعياً وأمنياً ليس في مصر فقط، وإنما في العديد من الدول العربية وعلى الصعيد الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز