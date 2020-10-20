حملة اعتقالات حوثية في شمال الضالع

المصدر: (عدن- البيان)

نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات، طالت العشرات من المدنيين في مديرية دمت شمال محافطة الضالع، عقب تقدم القوات المشتركة إلى أطراف عاصمة المديرية.

وقال سكان في المديرية: إن عناصر ميليشيا الحوثي شنت حملة قمع واسعة ضد وجهاء وسكان منطقة بيت اليزيدي في مديرية دمت شمال الضالع، وإنها أخذت هؤلاء رهائن، ليتم مبادلتهم بأسراها، بعد رفضهم القتال في صفوف الميليشيا مع اقتراب المواجهات إلى مشارف عاصمة المديرية، حيث تمكنت القوات المشتركة من التحرك نحو محيط جبل ناصة الاستراتيجي.

أما في الحديدة، فقال بلاغ عسكري: إن القوات المشتركة تتعامل بنجاح مع تحركات مسلحة للميليشيا الحوثية شمال غرب الدريهمي، وفي شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة، وتحقق إصابات مباشرة.

ووفقاً لما ذكره المصدر لقي ستة من المسلحين الحوثيين بينهم قائد المجموعة مصرعهم، وأصيب آخرون عند تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها مجاميع تابعة للميليشيا في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، بعد أن رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية شرق مدينة التحيتا، حيث دارت اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما فرّت بقية العناصر نحو مناطق تمركز الميليشيا، بعد تلقيها ضربات موجعة.

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