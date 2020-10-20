السودان يعلن تحويل أموال التعويضات المطلوبة إلى واشنطن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصدر حكومي سوداني تحويل المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا الإرهاب إلى واشنطن.

وقال المصدر، أمس، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المبالغ المطلوبة سيتم إيداعها في حسابات الحكومة الأمريكية لاحقاً.

وكشفت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، أن المبلغ الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجود، موضحةً أن الآلية الفنية لتحويل الأموال اكتملت، فيما يجري انتظار بعض التفاصيل الدبلوماسية الصغيرة.

وذكرت أن حكومة حمدوك كانت تركز على هذا الملف منذ فترة طويلة، مرحبةً بالخطوة الأمريكية التي طال انتظارها.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستسمح بتدفق الاستثمارات الأمريكية، والاقتراض من الجهاز المصرفي العالمي، واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين.

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