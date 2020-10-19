ترامب: بعد تسديد هذا المبلغ سأشطب السودان من لائحة الإرهاب

المصدر: أ ف ب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الأمريكيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها إفريقيا عام 1998، مبدياً استعداده لشطب هذا البلد من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

وكتب ترامب على "تويتر": "خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان التي تحرز تقدماً فعلياً على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. بعد تسديد المبلغ، سأشطب السودان من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب".

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