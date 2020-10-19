شاهد.. يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية عضواً في مجلس الشيوخ المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ المصري، اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول، التي عقدت برئاسة أكبر الأعضاء سنا اللواء جلال هريدي، وبمعاونة نائبين يمثلان أصغر الأعضاء سنا، وهما محمود ترك ونهي الشريف.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

ويجب على عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية من دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتى يتمكن عضو من ممارسة مهامه، ونصه: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ثم شهدت الجلسة بعد ذلك انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية.

ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخليّة للمجلس، بحسب "اليوم السابع".

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