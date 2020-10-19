من هي حنان الأحمدي التي عينت مساعداً لرئيس مجلس الشورى السعودي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وتعد الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصبًا قياديًا في مجلس الشورى، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.

وتملك الدكتورة حنان الأحمدي، مسيرة حافلة بالإنجازات ونالت العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، وتشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى.

كما أن لها العديد من المساهمات المهنية والمجتمعية، فهي مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007، لها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية، كما جاءت وفقاً للتقرير الذي أصدرته أريبيان بيزنس العام 2014 في المركز الثامن على رأس قائمة أقوى 30 امرأة وأكثرهن تأثيراً في المجتمع السعودي، وفق (أخبار 24).

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