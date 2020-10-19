قبطان «العال»: سلام شالوم للمنطقة بأسرها

المصدر: (المنامة - وكالات)

قال قبطان الطائرة الإسرائيلية «العال» التي تحمل الرقم 973 والأولى المباشرة بين إسرائيل ومملكة البحرين: «نتطلع إلى حقبة جديدة من السلام، سلام شالوم للمنطقة بأسرها».

وأضاف القبطان بوبي لافي لركاب الطائرة: «سعيد لأني أستضيفكم في هذه الرحلة وهي الأولى المباشرة إلى البحرين».

وأعرب عن اعتقاده بأن الرحلة تمثل «خطوة أخرى في العملية السلمية التاريخية بين دولة إسرائيل والعالم العربي».

وتابع: «أود الإشارة إلى أنه مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية فإن طائرة إسرائيلية بعلم إسرائيلي على جناحها ستحلق فوق المملكة العربية السعودية وهذا بحد ذاته يمثل تاريخاً». ولفت إلى أن «الرحلة إلى البحرين تستغرق ساعتين و15 دقيقة».

وقال القبطان الإسرائيلي: «نتطلع إلى حقبة جديدة من السلام، سلام شالوم للمنطقة بأسرها». وكتب على مقدمة الطائرة عبارة «سلام» باللغات العربية والإنجليزية والعبرية. ووضع قبطان الطائرة على نافذته أعلام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين.

ووزعت السفارة الأمريكية في إسرائيل على ركاب الطائرة حقائب عليها «اتفاق إبراهيم» وفي داخلها كمامات من القماش الأسود عليها عبارة «سلام» وأعلام الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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