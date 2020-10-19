نتانياهو: يوم مؤثر في إطار دفع السلام مع المنامة والإمارات قدماً

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن وصول وفد إسرائيلي بصحبة بعثة أمريكية إلى البحرين يشكل تقدماً ملموساً ويوماً مؤثراً في إطار دفع السلام مع المنامة والإمارات قدماً.

وأضاف: «متابعة للجهود التي قدتها لإقامة اتفاقية السلام مع البحرين، بعثة إسرائيلية إلى المنامة برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات. تسافر بصحبة بعثة أمريكية يترأسها وزير الخزانة الأمريكي مينوتشين».

وتابع: «هذا تقدم ملموس، ونحن ندفع إعلان تأييد السلام ومعاهدة السلام مع كل من البحرين والإمارات قدماً. هذا هو سلام حقيقي. ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين». وأشار إلى أنه تم تحقيق ذلك «بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي ننتهجها».

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