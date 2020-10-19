الخارجية الإسرائيلية: ما نراه اليوم يشكل واقعاً جديداً

المصدر: (المنامة - وكالات)

وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، السيد ليور حيات، زيارة وفد دولة إسرائيل لمملكة البحرين بأنه يوم تاريخي وزيارة تاريخية، وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين فهذا يوم تاريخي، كنا ننتظره منذ سنوات عديدة.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن هذه الزيارة تأتي من أجل إنشاء مجموعات العمل التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية والبنية التحتية للسلام المستقبلي بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام بين البلدين وعلى رأسها اتفاقيات السلام. وأضاف: «أعتقد أن ما نراه اليوم يشكل واقعاً جديداً في الشرق الأوسط، وكلما كان هذا السلام أفضل انضم إليه المزيد من الدول»، وتوقع ليور انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم، ونوّه بدور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الواقع الجديد، وقال إن الجانب الأمريكي قام بالكثير لمساعدة بلدينا للوصول إلى تحقيق السلام ومساعدة المنطقة بأسرها للوصول إلى الاستقرار والازدهار.

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