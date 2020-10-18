عريقات إلى إسرائيل للعلاج من «كورونا»

المصدر: رام الله - وكالات

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، نقل أمين سرها صائب عريقات الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا، للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته، وذلك رغم التوتر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) إنه تم نقل عريقات في سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب إن نقل عريقات للعلاج تم «بسبب المشكلات الصحية المزمنة في جهازه التنفسي» و«لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة». وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة فرانس برس إن حالة شقيقه «ليست جيدة ويعاني ضعفاً عاماً ونقصاً في الأكسجين». وأكد نقله إلى «مركز رابين الطبي في بيتاح تكفا» داخل إسرائيل.

ولكن دائرة شؤون المفاوضات عادت لتؤكد لاحقاً في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر نقل عريقات إلى مستشفى «هداسا في القدس». وقال المتحدث باسم حركة فتح منير الجاغوب إن نقل عريقات للمستشفى الإسرائيلي مرتبط بمشكلة الرئة التي زرعها قبل بضع سنوات في أحد المستشفيات الأمريكية.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

وخضع عريقات البالغ 65 عاماً والمصاب بتليّف رئوي، لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

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