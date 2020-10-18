القضاء المصري يأمر بحبس 3 صبيان بسبب التنمر على مسن

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت محكمة جنح سوهاج، دائرة الأحداث، في مصر بحبس ثلاثة صبية ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب تنمرهم على رجل مسن ودفعه في الترعة، بحسب ما أفادت صحف محلية مصرية، الأحد.

وانتشر فيديو، الشهر الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الصبية وهم يتنمرون على رجل مسن يدعى "عم عاشور"، الذي كان يقف على حافة الترعة، ثم يدفع به أحدهم في مصرف نجع الحسك في مركز المراغة بسوهاج وسط القمامة، ليستمروا في الضحك، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بالقبض على الجناة.

وألقت السلطات المصرية القبض على الصبية الثلاثة، الذين اعتدوا على المسن الذين يبلغ من العمر 60 عاما، وتبين أنه يعاني بعض الاضطرابات النفسية ورفض مسامحتهم حتى يتعلموا من أخطائهم، بحسب مقابلات معه في صحف محلية.

وتعاني مصر من ظاهرة التنمر علي جميع المستويات، وهو ما دفع بتغليظ العقوبة لمرتكبي هذا الجرم، وتعديل قانون العقوبات وإضافة مادة تجرم التنمر، وذلك عقب حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشملت التعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بها، أو استخدامها ضد المجني عليه.

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